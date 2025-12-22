UA

ДТЕК повернув світло понад мільйону родин за тиждень після атак РФ

Фото: ДТЕК повернув світло понад мільйону родин за тиждень після обстрілів росіян (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електрику в домівки понад одного мільйона родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Одещині, яка продовжує потерпати від практично безперервних ворожих атак. Тут за тиждень енергетикам вдалося відновити електропостачання 528,7 тисяч осель.

На Донеччині було майже стільки ж відновлень, скільки й на Одещині. За тиждень енергетики повернули електрику 506 тисячам сімей після ворожих обстрілів.

Також на Дніпропетровщині з 15 по 21 грудня вдалося повернути електрику у майже 114,6 тисяч осель.

Робота енергетиків ДТЕК

Як повідомлялось, тижнем раніше, також енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад мільйону родин, що були без електрики внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, у листопаді ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло в домівки 3,5 млн сімей після ворожих атак. Це рекордна кількість за останні два роки.

У жовтні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 3 млн родин, чиї домівки були без електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі.

А протягом вересня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

І в серпні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.

