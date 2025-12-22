ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК вернул свет более миллиона семей за неделю после атак РФ

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 19:18
ДТЭК вернул свет более миллиона семей за неделю после атак РФ Фото: ДТЭК вернул свет более миллиона семей за неделю после обстрелов россиян (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электричество в дома более одного миллиона семей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Одесской области, которая продолжает страдать от практически непрерывных вражеских атак. Здесь за неделю энергетикам удалось восстановить электроснабжение 528,7 тысяч домов.

В Донецкой области было почти столько же восстановлений, сколько и в Одесской области. За неделю энергетики вернули электричество 506 тысячам семей после вражеских обстрелов.

Также на Днепропетровщине с 15 по 21 декабря удалось вернуть электричество в почти 114,6 тысяч домов.

Работа энергетиков ДТЭК

Как сообщалось, неделей ранее, также энергетики компании ДТЭК вернули свет более миллиона семей, которые были без электричества в результате вражеских атак.

Напомним, в ноябре ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома 3,5 млн семей после вражеских атак. Это рекордное количество за последние два года.

В октябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 3 млн семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

А в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

И в августе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.

ДТЭК Российская Федерация Энергетики
