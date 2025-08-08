ДТЭК вернул свет 170 тысячам семей, которые были без электричества из-за непогоды

В Киевской области энергетики компании ДТЭК вернули свет 170 тысячам семей. Их дома были обесточены из-за непогоды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В компании отметили, что восстановительные работы все еще продолжаются и энергетики продолжают работать над точечными заявками.

"За двое суток нам удалось: починить 210 воздушных линий, запитать 4892 трансформаторные подстанции и вернуть свет для 170 000 семей Киевской области", - рассказали в ДТЭК.

Отмечается, что 6 августа Киевскую область накрыли грозы и ливни, а сильный ветер вызвал аварийные отключения света.

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.

Добавим, что в июне энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

А в течение июля энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.