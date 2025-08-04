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За шесть месяцев ДТЭК починил почти полторы тысячи энергообъектов электросетей

Украина, Понедельник 04 августа 2025 16:48
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За шесть месяцев ДТЭК починил почти полторы тысячи энергообъектов электросетей Фото: ДТЭК починил почти полторы тысячи энергообъектов электросетей за шесть месяцев (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За полгода энергетики ДТЭК отремонтировали 1441 энергообъект сетей, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В первом полугодии 2025 года энергетики "ДТЭК Сети" отремонтировали 1441 энергообъект, который был поврежден в результате боевых действий. Эти показатели почти равны объему всей восстановленной энергоинфраструктуры операторов системы распределения в 2024 году - 1503 объекта", - говорится в нем.

Отмечается, что с января по июнь 2025 года энергетикам ДТЭК удалось отремонтировать в целом 1298 линий электропередачи протяженностью более 3,3 тыс. км и 143 подстанций и трансформаторных, распределительных пунктов после вражеских атак столицы, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В ДТЭК отметили, что ремонтные бригады приступают к работам, как только получают разрешение от военных и ГСЧС. Сейчас 98% от всех энергообъектов, которые подверглись разрушениям в результате боевых действий с 24 февраля 2022 года, восстановлены. Остальные 2% пока невозможно отремонтировать из-за ситуации с безопасностью и отсутствия необходимого оборудования.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Добавим, что на прошлой неделе энергетикам компании ДТЭК удалось вернуть свет 145 тысячам семей. Речь о 119 населенных пунктах Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей после атак.

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