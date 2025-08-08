ДТЕК повернув світло 170 тисячам родин, що були без електрики через негоду
У Київській області енергетики компанії ДТЕК повернули світло 170 тисячам родин. Їх оселі були знеструмлені через негоду.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що 6 серпня Київську область накрили грози і зливи, а сильний вітер спричинив аварійні відключення світла.
"За дві доби нам вдалося: полагодити 210 повітряних ліній, заживити 4892 трансформаторні підстанції та повернути світло для 170 000 родин Київської області", - розповіли в ДТЕК.
В компанії наголосили, що відновлювальні роботи все ще тривають і енергетики продовжують працювати над точковими заявками.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.
Додамо, що у червні енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.
А протягом липня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.