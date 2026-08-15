ua en ru
Сб, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Рекордные характеристики. В ДТЭК рассказали о темпах подключений объектов "зеленой" и распределенной генерации к сетям

17:12 15.08.2026 Сб
2 мин
Количество новых подключений уже превысило показатель за весь 2024 год
aimg Юлия Бойко
Рекордные характеристики. В ДТЭК рассказали о темпах подключений объектов "зеленой" и распределенной генерации к сетям Генеральный директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко (фото: facebook.com kyiveconomicforum)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

За первое полугодие 2026 года к электросетям ДТЭК подключили более 2,7 тысяч объектов "зеленой" и распределенной генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, за январь-июнь 2026 года в электросети операторов систем распределения "ДТЭК Сети" в:

  • Киеве;
  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • в Одесской областях.

подключились более 2,7 тысяч объектов "зеленой" и распределенной генерации.

Читайте также: ДТЭК готовится к зиме: изготовлено 8 комбайнов для шахт и 1,2 млн запчастей

"Энергетики модернизируют сети, обеспечивая интеграцию "зеленого" и распределенного поколения и соответственно усиливая энергетическую устойчивость регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше новых объектов приходится на солнечную генерацию. В январе-июне бытовые клиенты подключили 2728 солнечных электростанций, еще 11 СЭС - юридические клиенты.

Бизнес также продолжает развивать распределенную генерацию. За полгода к электросетям ДТЭК присоединили 14 газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок, а также пять установок хранения энергии.

Кроме того, в этом году ДТЭК впервые присоединил гибридную систему, объединяющую солнечную электростанцию и когенерационную установку. Такое решение позволяет использовать разные источники генерации в зависимости от погоды и других факторов и повышать энергетическую устойчивость потребителя.

По словам генерального директора ДТЭК Сети Алины Бондаренко, за шесть месяцев количество подключенных объектов зеленого и распределенного поколения уже превысило показатель за весь 2024 год и опередило темпы 2025 года.

"Это свидетельствует о росте интереса клиентов к обеспечению собственной энергетической устойчивости. В то же время, каждый новый объект - это еще один шаг к децентрализованной энергетике", - отметила Алина Бондаренко.

Как сообщалось ранее, компания ДТЭК обновила 37 энергетических объектов сетевой инфраструктуры в рамках подготовки к прохождению следующей зимой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК
Новости
ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"
ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G