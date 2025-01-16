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В ГСЧС опровергли заявления о мобилизации 50% личного состава

Иллюстративное фото: в ГСЧС опровергли заявления о мобилизации 50% личного состава (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Почти весь личный состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям забронирован. Информацию о мобилизации спасателей ложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Что предшествовало

Накануне СМИ начали распространять информацию о том, что якобы 50% спасателей будут мобилизованы после 28 февраля. Именно тогда истекает срок их бронирования, который необходимо возобновлять.

Что говорят в ГСЧС

В ведомстве отметили, что 90% личного состава ГСЧС забронировано. При этом работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) забронированы полным составом.

"Еще раз просим пользоваться только проверенной информацией, а для уточнения правдивости полученных данных обращаться за официальными комментариями в ГСЧС", - говорится в сообщении.

Военное положение и мобилизация в Украине

Напомним, вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Этот правовой режим будет действовать еще не менее 90 суток.

Во время военного положения могут действовать ограничения и меры, в частности:

  • Комендантский час.
  • Запрет проведения массовых мероприятий.
  • Ограничение свободы передвижения.
  • Изъятие имущества для нужд обороны.
  • Привлечение граждан к общественно полезным работам.

Также мы писали о том, что парламентарии одобрили ряд изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Они касаются прохождения базовой военной службы, особенностей постановки на воинский учет, в частности женщин.

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