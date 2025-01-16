В ГСЧС опровергли заявления о мобилизации 50% личного состава

Что предшествовало

Накануне СМИ начали распространять информацию о том, что якобы 50% спасателей будут мобилизованы после 28 февраля. Именно тогда истекает срок их бронирования, который необходимо возобновлять.

Что говорят в ГСЧС

В ведомстве отметили, что 90% личного состава ГСЧС забронировано. При этом работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) забронированы полным составом.

"Еще раз просим пользоваться только проверенной информацией, а для уточнения правдивости полученных данных обращаться за официальными комментариями в ГСЧС", - говорится в сообщении.

Военное положение и мобилизация в Украине

Напомним, вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Этот правовой режим будет действовать еще не менее 90 суток.

Во время военного положения могут действовать ограничения и меры, в частности: