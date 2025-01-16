У ДСНС спростували заяви щодо мобілізації 50% особового складу

Що передувало

Напередодні ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито 50% рятувальників будуть мобілізовані після 28 лютого. Саме тоді закінчується строк їх бронювання, який необхідно поновлювати.

Що кажуть у ДСНС

У відомстві зазначили, що 90% особового складу ДСНС заброньовано. При цьому працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.

"Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС", - сказано у повідомленні.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Нагадаємо, вчора Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме ще щонайменше 90 діб.

Під час воєнного стану можуть діяти обмеження та заходи, зокрема: