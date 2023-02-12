Количество жертв в результате землетрясений в Турции превысило 29 тысяч

В Турции в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля, погибли более 29 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar .

"П о состоянию на 15.55 29 605 человек погибли в результате землетрясений ", - заявили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

При этом сообщается, что 147 934 человек, которые пострадали в результате стихийных бедствий были эвакуированы в другие провинции.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии началось сильное землетрясение, в результате чего там обрушилось большое количество жилых зданий.

Кроме того, в Турции выдали ордеры на арест более 100 застройщиков.

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