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Количество жертв в результате землетрясений в Турции превысило 29 тысяч

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Мараш, Воскресенье 12 февраля 2023 16:17
Количество жертв в результате землетрясений в Турции превысило 29 тысяч Фото: Количество жертв в результате землетрясений в Турции превысило 29 тысяч (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Турции в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля, погибли более 29 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

о состоянию на 15.55 29 605 человек погибли в результате землетрясений", - заявили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

При этом сообщается, что 147 934 человек, которые пострадали в результате стихийных бедствий были эвакуированы в другие провинции.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии началось сильное землетрясение, в результате чего там обрушилось большое количество жилых зданий.

Кроме того, в Турции выдали ордеры на арест более 100 застройщиков.

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