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В Турции выдали ордеры на арест более 100 застройщиков после сильного землетрясения

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Анкара, Воскресенье 12 февраля 2023 15:54
В Турции выдали ордеры на арест более 100 застройщиков после сильного землетрясения Фото: в Турции выдали ордеры на арест более 100 застройщиков после сильного землетрясения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суды Турции разрешили арестовать более 130 человек, которые могут быть причастны к возведению поваленных в результате землетрясения домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как подчеркивает издание, несмотря на действие в Турции утвержденных на уровне закона строительных норм, которые соответствуют стандартам сейсмотехники, в стране они соблюдаются очень редко. Это привело к такому большому количеству разрушенных домов от землетрясения.

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что после землетрясения были выданы ордера на арест 131 человека.

При этом министр юстиции страны пообещал наказать всех виновных, а прокуроры начали собирать образцы зданий для доказательств материалов, использованных в строительстве.

В издании добавляют, что часть застройщиков уже задержали. Так, трех подрядчиков, которые хотели сбежать со страны, задержали в аэропорту Стамбула, еще двух - в провинции Газиантеп.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии началось сильное землетрясение, в результате чего там обрушилось большое количество жилых зданий.

Согласно последним данным, общее количество погибших превысило 25 тысяч человек.

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