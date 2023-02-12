В Турции выдали ордеры на арест более 100 застройщиков после сильного землетрясения

Суды Турции разрешили арестовать более 130 человек, которые могут быть причастны к возведению поваленных в результате землетрясения домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как подчеркивает издание, несмотря на действие в Турции утвержденных на уровне закона строительных норм, которые соответствуют стандартам сейсмотехники, в стране они соблюдаются очень редко. Это привело к такому большому количеству разрушенных домов от землетрясения.

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что после землетрясения были выданы ордера на арест 131 человека.

При этом министр юстиции страны пообещал наказать всех виновных, а прокуроры начали собирать образцы зданий для доказательств материалов, использованных в строительстве.

В издании добавляют, что часть застройщиков уже задержали. Так, трех подрядчиков, которые хотели сбежать со страны, задержали в аэропорту Стамбула, еще двух - в провинции Газиантеп.