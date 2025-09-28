ГСЧС показала разрушенный ударом ЖК "Львовский" под Киевом

На месте вражеских ударов продолжаются работы по ликвидации последствий, пострадавшим оказывается помощь, в частности работают психологи. Данные о возможных погибших уточняются.

Известно о 27 пострадавших в результате вражеского обстрела Киевщины.

Бучанский район : пострадали 17 человек.

: пострадали 17 человек. Фастовский район : травмированы 7 человек. На местном предприятии произошел пожар, где пять человек получили ранения. Также ликвидировано возгорание частного домовладения.

: травмированы 7 человек. На местном предприятии произошел пожар, где пять человек получили ранения. Также ликвидировано возгорание частного домовладения. Белоцерковский район: пострадали 3 человека. Здесь горела кровля многоквартирного дома и частного домовладения, повреждены 6 автомобилей.

Все пострадавшие получили необходимую помощь на месте от бригад экстренной медицинской помощи.

Разрушения и пожары зафиксированы также в Обуховском и Бориспольском районах.

На месте работают оперативные службы.

Фото: последствия вражеского обстрела Киевщины (ГСЧС, Киевская ОГА)