Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ГСЧС показала разрушенный ударом ЖК "Львовский" под Киевом

Фото: количество пострадавших от атаки на Киевщину возросло до 27 (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Савченко Юлія

В результате массированной атаки РФ наибольшим разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. По информации нашего корреспондента, речь идет о ЖК "Львовский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Киевской ОГА Николая Калашника.

На месте вражеских ударов продолжаются работы по ликвидации последствий, пострадавшим оказывается помощь, в частности работают психологи. Данные о возможных погибших уточняются.

 

Известно о 27 пострадавших в результате вражеского обстрела Киевщины.

  • Бучанский район: пострадали 17 человек.
  • Фастовский район: травмированы 7 человек. На местном предприятии произошел пожар, где пять человек получили ранения. Также ликвидировано возгорание частного домовладения.
  • Белоцерковский район: пострадали 3 человека. Здесь горела кровля многоквартирного дома и частного домовладения, повреждены 6 автомобилей.

Все пострадавшие получили необходимую помощь на месте от бригад экстренной медицинской помощи.

Разрушения и пожары зафиксированы также в Обуховском и Бориспольском районах.

На месте работают оперативные службы.

 

Фото: последствия вражеского обстрела Киевщины (ГСЧС, Киевская ОГА)

 

Что известно об обстреле Киева

Известно о попадании и падении обломков в Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах.

По состоянию на сейчас подтверждено 13 пострадавших, по меньшей мере 4 погибших, среди них 12-летняя девочка.

Повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Читайте в материале РБК-Украина - Прилеты по Институту кардиологии, АЗС и еще 20 локациях: что известно об обстреле Киева.

КиевБорщаговкаВойна в Украине