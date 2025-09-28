ДСНС показала зруйнований ударом ЖК "Львівський" під Києвом

Що відомо про обстріл Києва

Наразі відомо про влучання та падіння уламків у Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському й Солом’янському районах.

Станом на зараз підтверджено 13 постраждалих, щонайменше 4 загиблих, серед них 12-річна дівчинка.

Пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

