Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ДСНС показала зруйнований ударом ЖК "Львівський" під Києвом

Фото: кількість постраждалих від атаки на Київщину зросла до 27 (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Савченко Юлія

В результаті масованої атаки РФ найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК "Львівський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

На місці ворожих ударів продовжуються роботи з ліквідації наслідків, потерпілим надається допомога, зокрема працюють психологи. Дані щодо можливих загиблих уточнюються.

 

Наразі відомо про 27 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Київщини. 

  • Бучанський район: постраждало 17 людей.
  • Фастівський район: травмовано 7 осіб. На місцевому підприємстві сталася пожежа, де п'ятеро людей отримали поранення. Також ліквідовано займання приватного домоволодіння.
  • Білоцерківський район: постраждали 3 людини. Тут горіла покрівля багатоквартирного будинку та приватного домоволодіння, пошкоджено 6 автомобілів.

Усі постраждалі отримали необхідну допомогу на місці від бригад екстреної медичної допомоги.

Руйнування та пожежі зафіксовані також у Обухівському та Бориспільському районах.

На місці працюють оперативні служби.

 

Фото: наслідки ворожого обстрілу Київщини (ДСНС, Київська ОВА)

Що відомо про обстріл Києва

Наразі відомо про влучання та падіння уламків у Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському й Солом’янському районах.

Станом на зараз підтверджено 13 постраждалих, щонайменше 4 загиблих, серед них 12-річна дівчинка.

Пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Читайте в матеріалі РБК-Україна - Прильоти по Інституту кардіології, АЗС та ще 20 локаціях: що відомо про обстріл Києва.

