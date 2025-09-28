ДСНС показала зруйнований ударом ЖК "Львівський" під Києвом

В результаті масованої атаки РФ найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК "Львівський".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та очільника Київської ОВА Миколу Калашника.
На місці ворожих ударів продовжуються роботи з ліквідації наслідків, потерпілим надається допомога, зокрема працюють психологи. Дані щодо можливих загиблих уточнюються.
Наразі відомо про 27 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Київщини.
Усі постраждалі отримали необхідну допомогу на місці від бригад екстреної медичної допомоги.
Руйнування та пожежі зафіксовані також у Обухівському та Бориспільському районах.
На місці працюють оперативні служби.
Фото: наслідки ворожого обстрілу Київщини (ДСНС, Київська ОВА)
Наразі відомо про влучання та падіння уламків у Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському й Солом’янському районах.
Станом на зараз підтверджено 13 постраждалих, щонайменше 4 загиблих, серед них 12-річна дівчинка.
Пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.
Читайте в матеріалі РБК-Україна - Прильоти по Інституту кардіології, АЗС та ще 20 локаціях: що відомо про обстріл Києва.