Непогода в Украине: из-за падения деревьев погибли и пострадали люди

Последствия стихии и жертвы

Как сообщили в ГСЧС, из-за шквального ветра и падения деревьев зафиксированы смертельные случаи в двух регионах. В Черкассах дерево упало на квадроцикл во время движения, что привело к гибели человека. Еще один человек погиб на Закарпатье при аналогичных обстоятельствах.

Кроме погибших, есть пострадавшие среди гражданского населения. В частности, в Полтаве в результате падения дерева был травмирован ребенок.

Масштабы разрушений и работа спасателей

По состоянию на сейчас в Украине обесточен 1121 населенный пункт. Спасательные подразделения работают в усиленном режиме для ликвидации завалов и восстановления движения на дорогах.

"Спасатели ГСЧС продолжают работать в усиленном режиме. Осуществлено 176 выездов для распиловки деревьев и восстановительных работ", - отметили в ведомстве.

К работам привлечены 647 спасателей и 150 единиц специальной техники. Граждан призывают быть крайне осторожными во время пребывания на улице.