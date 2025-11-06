Отмечается, что группа "любителей России" из "Альтернативы для Германии" - депутаты Бундестага от "АдГ" Штеффен Котре и Райнер Ротфус, председатель "АдГ" в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от "АдГ" Ганс Нойхофф - на следующей неделе планировали отправиться в Россию.

Там они планировали посетить конференцию в Сочи и встретиться с заместителем председателя совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым - экс-президентом РФ. Последний известен своими скандальными сообщениями с прямыми угрозами странам Европы (в том числе Германии), а также подозревается в чрезмерной любви к алкоголю.

Однако фракция "АдН" в Бундестаге приняла решение, что запланированного рандеву с Медведевым не будет. Партия, которая и без того имеет много проблем на фоне своей любви к России, не дает согласия на эту встречу.

При этом руководители фракции заявили, что поддерживают решение своих депутатов посетить Россию. Это, мол, дает возможность поддерживать каналы общения с Кремлем.