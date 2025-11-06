RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Друзьям Путина" из немецкой АдГ запретили встретиться с Медведевым в Сочи

Фото: экс-президент РФ, заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Немецким политикам из пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" запретили встречаться с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым в Сочи. Запрет ввела их собственная политсила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt.

Отмечается, что группа "любителей России" из "Альтернативы для Германии" - депутаты Бундестага от "АдГ" Штеффен Котре и Райнер Ротфус, председатель "АдГ" в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от "АдГ" Ганс Нойхофф - на следующей неделе планировали отправиться в Россию.

Там они планировали посетить конференцию в Сочи и встретиться с заместителем председателя совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым - экс-президентом РФ. Последний известен своими скандальными сообщениями с прямыми угрозами странам Европы (в том числе Германии), а также подозревается в чрезмерной любви к алкоголю.

Однако фракция "АдН" в Бундестаге приняла решение, что запланированного рандеву с Медведевым не будет. Партия, которая и без того имеет много проблем на фоне своей любви к России, не дает согласия на эту встречу.

При этом руководители фракции заявили, что поддерживают решение своих депутатов посетить Россию. Это, мол, дает возможность поддерживать каналы общения с Кремлем.

 

"Друзья Путина" из немецкого парламента

Приверженность партии "АдГ" к России и российскому диктатору Владимиру Путину уже разозлила официальный Берлин. В частности министр внутренних дел Германии Александр Добриндт недавно заявил, что "Альтернатива для Германии" демонстрирует близость к главе Кремля и "ведет себя как немецкая партия" Путина.

В конце июня 2025 года стало известно, что СДПГ планирует на законодательном уровне запретить "АдГ" несмотря на то, что пророссийским радикалам удалось пройти в Бундестаг. Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца выступил против этой идеи.

2 мая Федеральное ведомство по защите Конституции сообщило, что партию "АдГ" признали экстремистской организацией. Статус предоставили "Альтернативе" из-за враждебной риторики, пренебрежения к памяти о Холокосте и использования нацистских лозунгов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация