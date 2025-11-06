Зазначається, що група "любителів Росії" з "Альтернативи для Німеччини" - депутати Бундестагу від "АдН" Штеффен Котре і Райнер Ротфус, голова "АдН" у Саксонії Йорг Урбан і депутат Європарламенту від "АдН" Ганс Нойхофф - наступного тижня планували відправитися до Росії.

Там вони планували відвідати конференцію в Сочі та зустрітися з заступником голови ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим - експрезидентом РФ. Останній відомий своїми скандальними дописами з прямими погрозами країнам Європи (в тому числі Німеччині), а також підозрюється у надмірній любові до алкоголю.

Проте фракція "АдН" в Бундестазі прийняла рішення, що запланованого рандеву з Медведєвим не буде. Партія, яка і без того має багато проблем на тлі своєї любові до Росії, не дає згоди на цю зустріч.

При цьому керівники фракції заявили, що підтримують рішення своїх депутатів відвідати Росію. Це, мовляв, дає можливість підтримувати канали спілкування з Кремлем.