Жена Зинченко показала, как стильно сочетать кружевные шорты и ботфорты (фото)

Стильный микс романтики и дерзости

На новом фото, которое звезда опубликовала в своем блоге, Влада позирует перед зеркалом в бутике, демонстрируя трендовый и гармонично собранный образ.

Она одета в короткие белые шорты с нежным кружевом по краю, которые она соединила с базовой футболкой и черным замшевым пиджаком прямого кроя.

Акцентом образа стали высокие черные ботфорты на каблуке с квадратным носом - обувь, которая добавляет уверенности и элегантности.

Влада Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Дополняют аутфит ряд тщательно подобранных деталей: маленькая бордовая сумка, черный шелковый платок с белым принтом, завязанный вместо ремня, классические солнцезащитные очки и нить жемчуга - изящный штрих к общему стилю.

Удачная стилизация на межсезонье

Сочетание женственных шорт с более грубыми ботфортами и маскулинным пиджаком - популярный прием среди fashion-инфлюенсеров.

Седан показала, как сделать такой образ не только модным, но и практичным - он отлично подойдет как для деловой встречи, так и для прогулки по городу.