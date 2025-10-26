ua en ru
Жена Макрона мужчина? В налоговом портале Франции засветилось имя

Париж, Воскресенье 26 октября 2025 01:10
Жена Макрона мужчина? В налоговом портале Франции засветилось имя Фото: супруги Эммануэль и Бриджит Макроны (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Первая леди Франции Бриджит Макрон ошибочно появилась на официальном налоговом портале страны под мужским именем Жан-Мишель. В Елисейском дворце серьезно восприняли инцидент и начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Caliber, La Libre и другие медиа.

В частности, СМИ, сославшивь на документальный фильм телеканала BFMTV, привели комментарий главы администрации первой леди Тристана Бомме. В анонсе он сказал, что инцидент заметили в сентябре 2024 года во время плановой проверки отчетности Брижит Макрон.

"Как и многие французы, мадам Макрон зашла в свой личный кабинет на налоговом сайте. Она заходит в систему и видит, что там не указано имя Брижит Макрон, а указано имя Жан-Мишель Макрон", - сказал он.

В документальном фильме уточняется, что это произошло не из-за технической ошибки, а вследствие постороннего вмешательства.

Известно, что Елисейский дворец серьезно отнесся к этому случаю. Первая леди подала официальную жалобу, а следователям удалось установить двух человек, которые, вероятно, причастны к подделке данных.

Слухи о гендерной принадлежности Брижит Макрон

Слухи о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, появились еще в 2022 году. Тогда она подала иск о клевете против журналистки Наташи Рей и медиума Амандин Руа, которые распространяли эту теорию заговора. В сентябре 2024 года обоих оштрафовали на 13,5 тысячи евро.

В течение нескольких лет Брижит Макрон ведет борьбу с дезинформацией. Супруги Макроны также подали жалобу на американскую комментатора Кэндис Оуэнс. По данным французских СМИ, чтобы окончательно опровергнуть фейки, первая леди планирует пройти генетический тест, который подтвердит ее женскую биологическую идентичность.

Напомним, Бриджит Макрон вдохновила своей историей создателей одной из самых известных кинокомпаний Gaumont на создание сериала о ее жизни. Это будет шестисерийный сериал под названием "Бриджит, свободная женщина".

Еще сообщалось, что Бриджит Макрон, вероятно, дала пощечину своему мужу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, когда они ездили во Вьетнам.

