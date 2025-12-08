Жена Билецкого рассказала, как поддерживает отношения во время войны
Жена командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, журналистка Татьяна Даниленко рассказала, как полномасштабная война изменила жизнь их семьи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в Telegram-канале Корпуса.
Билецкий по специальности - историк. По словам Татьяны, он знает историю любой страны: если разбудить его среди ночи и спросить, он расскажет о политике, государственном устройстве или экономике.
"При этом, когда мы познакомились, он никогда не выезжал за границу. И я уговорила его ездить куда-то хотя бы раз в год. Каждый раз он был невероятно счастлив видеть мир своими глазами", - вспоминает женщина.
Полномасштабная война все изменила. Вместо отдыха на побережье морей и океанов семья проводит отпуска в прифронтовых городах: едет смотреть, что командир построил нового для своих подразделений - они сейчас самая главная его отдушина.
"Когда Андрей приезжает домой, то дети, собаки, коты - все на него набрасываются. После этого я могу его обнять. Каждый, кто сейчас на фронте знает, ради чего он там. Каждый воюет ради того, чтобы ему было куда вернуться", - говорит Татьяна Даниленко.
Это видео - часть рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса "Ми тут щоб жити". Кампания построена на историях военных и их семей, как им удается совмещать защиту Украины с заботой о близких и личном счастье.
Все герои рекрутинговой кампании - добровольцы. Когда гражданские мужчины и женщины, которые не планировали связывать свою жизнь с войском, но выбрали службу, чтобы у их детей был выбор - в каком городе жить, кем стать и какую профессию выбрать? Они на войне, чтобы воевать не пришлось следующим поколениям.