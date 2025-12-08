Дружина Білецького розповіла, як підтримує стосунки під час війни
Дружина командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, журналістка Тетяна Даниленко розповіла, як повномасштабна війна змінила життя їхньої родини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео у Telegram-каналі Корпусу.
Білецький за фахом - історик. Зі слів Тетяни, він знає історію будь-якої країни: якщо розбудити його посеред ночі і спитати, він розкаже про політику, державний устрій чи економіку.
"При цьому, коли ми познайомились, він ніколи не виїздив за кордон. І я вмовила його їздити кудись хоча б раз на рік. Кожного разу він був неймовірно щасливий бачити світ на власні очі", - згадує жінка.
Повномасштабна війна все змінила. Замість відпочинку на узбережжі морів і океанів, родина проводить відпустки у прифронтових містах: їде дивитись, що командир розбудував нового для своїх підрозділів - вони зараз найголовніша його віддушина.
"Коли Андрій приїжджає додому, то діти, собаки, коти - всі на нього накидуються. Після цього я можу його обняти. Кожен, хто зараз на фронті знає, заради чого він там. Кожен воює заради того, щоб йому було куди повернутися", - каже Тетяна Даниленко.
Це відео - частина рекрутингової кампанії Третього армійського корпусу "Ми тут щоб жити". Кампанія побудована на історіях військових та їхніх родин, як їм вдається поєднувати захист України із турботою про близьких і особисте щастя.
Усі герої рекрутингової кампанії - добровольці. Колись цивільні чоловіки і жінки, які не планували повʼязувати своє життя з військом, але обрали службу, щоб у їхніх дітей був вибір - в якому місті жити, ким стати і яку професію обрати? Вони на війні, щоб воювати не довелось наступним поколінням.