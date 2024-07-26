В Киеве и ряде областей воздушная тревога: зафиксированы вражеские БпЛА
Фото: вражеские дроны атакуют Украину (Getty Images)
В ночь на 26 июля в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные фиксируют вражеские БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отметим, что сообщение о движении вражеских БпЛА на Киевскую область было зафиксировано еще в 01:35.
В Киевской областной военной администрации по состоянию на 01:49 сообщили, что в регионе по вражеским БпЛА работают силы ПВО.
Позже, в 01:53, часть дронов из Киевской области двигалась в направлении Житомирской.
В 02:21 военные добавили, что зафиксировано движение ударных БпЛА через Черниговскую область в направлении Киевского и Житомирской областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.