В Киеве и ряде областей воздушная тревога: зафиксированы вражеские БпЛА

В ночь на 26 июля в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные фиксируют вражеские БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что сообщение о движении вражеских БпЛА на Киевскую область было зафиксировано еще в 01:35.

В Киевской областной военной администрации по состоянию на 01:49 сообщили, что в регионе по вражеским БпЛА работают силы ПВО.

Позже, в 01:53, часть дронов из Киевской области двигалась в направлении Житомирской.

В 02:21 военные добавили, что зафиксировано движение ударных БпЛА через Черниговскую область в направлении Киевского и Житомирской областей.