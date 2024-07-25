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Оккупанты массированно атаковали дронами Житомирскую область: что известно о последствиях

Житомир, Четверг 25 июля 2024 09:33
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Оккупанты массированно атаковали дронами Житомирскую область: что известно о последствиях Фото: РФ массированно атаковала дронами Житомирскую область 25 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты устроили массированную атаку на Житомирскую область в ночь на 25 июля. Повреждены инфраструктурный объект и дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Сегодня ночью враг нанес массированную атаку дронами-камикадзе на Житомирскую область", - говорится в сообщении.

По его словам, силы ПВО вели интенсивную "антишахедную" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей.

"В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Идет ликвидация последствий", - добавил Бунечко.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 25 июля российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Около 3:00 в Киеве и большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Позже стало известно, что ПВО сбила все беспилотники, которые летели на Киев. В общей сложности РФ запустила по Украине 38 дронов. ПВО сбила 25 из них.

Добавим, что захватчики вторую ночь подряд атаковали Измаильский район, пострадала портовая инфраструктура, есть раненые.

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