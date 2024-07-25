Оккупанты массированно атаковали дронами Житомирскую область: что известно о последствиях

Российские оккупанты устроили массированную атаку на Житомирскую область в ночь на 25 июля. Повреждены инфраструктурный объект и дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Идет ликвидация последствий", - добавил Бунечко.

По его словам, силы ПВО вели интенсивную "антишахедную" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей.

"Сегодня ночью враг нанес массированную атаку дронами-камикадзе на Житомирскую область", - говорится в сообщении.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 25 июля российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Около 3:00 в Киеве и большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Позже стало известно, что ПВО сбила все беспилотники, которые летели на Киев. В общей сложности РФ запустила по Украине 38 дронов. ПВО сбила 25 из них.

Добавим, что захватчики вторую ночь подряд атаковали Измаильский район, пострадала портовая инфраструктура, есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.