"Второсортный" орден для министра из Германии: в МИД ответили на скандал в СМИ
В МИД Украины назвали некорректным сравнение немецких политиков в контексте вручения государственных наград. В ведомстве отметили, что награждение должностных лиц является признанием их личного вклада в поддержку страны, а не поводом для манипуляций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в соцсети X.
Читайте также: Почему Орбан и Фицо начали атаку на Украину: шантаж "Дружбой" и выборы в Венгрии
Реакция на публикацию немецких медиа
По словам спикера, немецкое медиа не обращалось в МИД за комментарием перед публикацией отчета, что привело к искаженному восприятию фактов.
Он подчеркнул, что нельзя сравнивать политиков, которые имеют разный срок службы и получили награды в разное время.
"Сравнение двух немецких политиков, которые получили государственные награды в разное время и после разного срока службы, является по своей сути недопустимым", - подчеркнул Тихий.
Кто еще получил награды
В ведомстве посоветовали медиа обратить внимание на общий список иностранных деятелей, которых Украина отметила за последние полгода.
Среди них - министры иностранных дел Латвии, Норвегии и Хорватии, а также руководители оборонных и финансовых ведомств других стран ЕС и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Особое внимание спикер уделил награждению Иоганна Вадефуля, отметив, что это вполне заслуженный шаг.
"Мы глубоко благодарны министру иностранных дел ФРГ Иоганну Вадефулю за его выдающийся личный вклад в поддержку Украины и сохранение мира в Европе. Эта высокая награда как раз и служит признанием этой роли", - заявил представитель МИД.
Реакция МИД на критику иностранных лидеров
Напомним, в последнее время Министерству иностранных дел Украины неоднократно приходилось реагировать на резонансные заявления европейских политиков.
В частности, в ведомстве жестко ответили на упреки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сравнив его риторику с поведением "наркоманов", которые требуют новых уступок.
Также в МИД прокомментировали совместные выпады Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо, подчеркнув, что время ультиматумов в отношениях с Украиной прошло.
РБК-Украина также подробно анализировало, почему Орбан и Фицо начали новую атаку на Украину и какие политические цели они преследуют этими заявлениями.