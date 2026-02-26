"Другосортний" орден для міністра з Німеччини: в МЗС відповіли на скандал у ЗМІ

У МЗС України назвали некоректним порівняння німецьких політиків у контексті вручення державних нагород. У відомстві наголосили, що відзначення посадовців є визнанням їхнього особистого внеску в підтримку країни, а не приводом для маніпуляцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у соцмережі X.

Реакція на публікацію німецьких медіа

За словами речника, німецьке медіа не зверталося до МЗС за коментарем перед публікацією звіту, що призвело до викривленого сприйняття фактів.

Він підкреслив, що не можна порівнювати політиків, які мають різний термін служби та отримали відзнаки у різний час.

"Порівняння двох німецьких політиків, які отримали державні нагороди в різний час і після різного терміну служби, є за своєю суттю неприпустимим", - наголосив Тихий.

Хто ще отримав нагороди

У відомстві порадили медіа звернути увагу на загальний список іноземних діячів, яких Україна відзначила за останні пів року.

Серед них - міністри закордонних справ Латвії, Норвегії та Хорватії, а також очільники оборонних та фінансових відомств інших країн ЄС та голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Окрему увагу речник приділив нагородженню Йоганна Вадефуля, зазначивши, що це є цілком заслуженим кроком.

"Ми глибоко вдячні міністру закордонних справ ФРН Йоганну Вадефулю за його видатний особистий внесок у підтримку України та збереження миру в Європі. Ця висока нагорода саме і служить визнанням цієї ролі", - заявив речник МЗС.