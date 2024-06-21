Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГа

Что предшествовало

Напомним, в Украине сегодня, 21 июня, днем уже объявляли воздушную тревогу по всей стране. Тогда причиной тоже был взлет МиГ-31К.

В ходе тревоги обошлось без чрезвычайных происшествий.

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