Другий раз за день. В Україні знову оголосили масштабну тривогу через МіГ

Що передувало

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 21 червня, вдень вже оголошували повітряну тривогу по всій країні. Тоді причиною також був зліт МіГ-31К.

Під час тривоги обійшлося без надзвичайних подій.

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