Другий раз за день. В Україні знову оголосили масштабну тривогу через МіГ

У всіх регіонах України сьогодні, 21 червня, увечері оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли МіГ-31К у повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Як зазначили у Повітряних силах, через зліт МіГу ракетна небезпека є по всій території України.
Зазначимо, що МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинжал", радіус дії яких охоплює всю територію України. Саме тому тривогу оголошують у всій країні.
Оновлено 20:38
Відбій тривоги.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 21 червня, вдень вже оголошували повітряну тривогу по всій країні. Тоді причиною також був зліт МіГ-31К.
Під час тривоги обійшлося без надзвичайних подій.
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