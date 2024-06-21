Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГа
Во всех регионах Украины сегодня, 21 июня, вечером объявили воздушную тревогу. Россияне подняли МиГ-31К в воздух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как отметили в Воздушных силах, из-за взлета МиГа ракетная опасность есть по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Отметим, что МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", радиус действия которых охватывает всю территорию Украины. Именно поэтому тревогу объявляют по всей стране.
Обновлено 20:38
Отбой тревоги.
Что предшествовало
Напомним, в Украине сегодня, 21 июня, днем уже объявляли воздушную тревогу по всей стране. Тогда причиной тоже был взлет МиГ-31К.
В ходе тревоги обошлось без чрезвычайных происшествий.
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