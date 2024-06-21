ua en ru
Пт, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГа

Украина, Пятница 21 июня 2024 20:27
UA EN RU
Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГа Иллюстративное фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 21 июня, вечером объявили воздушную тревогу. Россияне подняли МиГ-31К в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили в Воздушных силах, из-за взлета МиГа ракетная опасность есть по всей территории Украины.

Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГаФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Отметим, что МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", радиус действия которых охватывает всю территорию Украины. Именно поэтому тревогу объявляют по всей стране.

Обновлено 20:38

Отбой тревоги.

Что предшествовало

Напомним, в Украине сегодня, 21 июня, днем уже объявляли воздушную тревогу по всей стране. Тогда причиной тоже был взлет МиГ-31К.

В ходе тревоги обошлось без чрезвычайных происшествий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета
Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины