Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГа

Во всех регионах Украины сегодня, 21 июня, вечером объявили воздушную тревогу. Россияне подняли МиГ-31К в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Отметим, что МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", радиус действия которых охватывает всю территорию Украины. Именно поэтому тревогу объявляют по всей стране.

Как отметили в Воздушных силах, из-за взлета МиГа ракетная опасность есть по всей территории Украины.

Что предшествовало

Напомним, в Украине сегодня, 21 июня, днем уже объявляли воздушную тревогу по всей стране. Тогда причиной тоже был взлет МиГ-31К.

В ходе тревоги обошлось без чрезвычайных происшествий.

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