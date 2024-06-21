Другий раз за день. В Україні знову оголосили масштабну тривогу через МіГ

У всіх регіонах України сьогодні, 21 червня, увечері оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли МіГ-31К у повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Зазначимо, що МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинжал", радіус дії яких охоплює всю територію України. Саме тому тривогу оголошують у всій країні.

Як зазначили у Повітряних силах, через зліт МіГу ракетна небезпека є по всій території України.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 21 червня, вдень вже оголошували повітряну тривогу по всій країні. Тоді причиною також був зліт МіГ-31К.

Під час тривоги обійшлося без надзвичайних подій.

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