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Буданов о вероятности наступления РФ на Киев: таких планов не существует

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 19:45
Буданов о вероятности наступления РФ на Киев: таких планов не существует Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время в российской армии нет планов вновь попытаться осуществить наступление на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью "Голосу Америки".

"Вы имеете в виду попытки России атаковать Киев? Таких их планов мы не знаем и никаких реальных признаков этого не существует. Не то что мы их не знаем, их просто не существует. Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать скорейшее решение , но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же как и тогда была", - сказал Буданов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к нападению на Украину с территории Беларуси. Поскольку русские войска уже не столь сильны, как были год назад.

Также ранее мы писали, что Буданов и Дейнеко оценили вероятность нового наступления РФ из Беларуси.

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