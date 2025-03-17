Второй после Сырского. Что делает начальник Генштаба ВСУ и кто из известных военных занимал эту должность

16 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Им стал генерал-майор Андрей Гнатов, который заменил на этом посту Анатолия Баргилевича. С 2014 года, то есть с начала войны России против Украины это уже седьмой глава Генерального штаба.
Кто занимал эту должность до Гнатова и чем запомнились главы Генштаба ВСУ - в материале РБК-Украина.
До 2020 года должности главы Генерального штаба и Главнокомандующего были совмещены в одну, с большим функционалом. В общем эта должность была введена в 1991 году, после провозглашения независимости Украины. В то время командующий Киевского военного округа СССР, генерал-полковник Виктор Чечеватов отказался принимать присягу на верность народу Украины.
На новообразованный Генеральный штаб возложили обязанности по формированию и реализации государственной политики в сфере обороны и стратегии военной безопасности. Также начальник Генштаба должен был координировать и выполнять задачи в сфере обороны государства, заниматься планированием применения Вооруженных сил и других составляющих сил обороны, организовывать ВСУ, заниматься их техническим и всесторонним обеспечением и контролировать готовность к обороне.
В 2014 году, на момент Майдана и развертывания событий на Востоке Украины и в Крыму начальником Генерального штаба и Главнокомандующим ВСУ был генерал-лейтенант Михаил Куцин, он занимал эту должность с февраля по июль 2014 года. Он участвовал в боевых действиях в зоне антитеррористической операции и 2 июля 2014 года был контужен. После этого он больше не мог выполнять обязанности на должности, поэтому тогдашний президент назначил начальником Генштаба ВСУ Виктора Муженко.
Генерал армии Украины Виктор Муженко пробыл на посту главы Генштаба-Главнокомандующего ВСУ дольше всех - с июля 2014 до мая 2019 года. В июне 2014 года Юрий Луценко сообщил, что в бою под Снежным Муженко возглавил атаку, а россияне понесли потери. В 2014 году Муженко лишили статуса командующего АТО из-за трагедии в Иловайске. Через год ему присвоили звание генерала армии Украины - на тот момент это было высшее воинское звание в ВСУ.
21 мая 2019 года Муженко уволили с должности начальника Генштаба уже по указу Зеленского. Он же без представления министра обороны назначил главой Генштаба и Главнокомандующим ВСУ Руслана Хомчака. Он был последним, кто занимал сразу обе должности.
Хомчак участвовал в боевых действиях на Донбассе, лично командовал сектором "Б" сил АТО (группировка украинских военных подразделений к западу от Донецка во время АТО - ред.), которая осуществляла операцию по освобождению Иловайска. Тогда ему и военным, которыми он руководил, удалось вырваться из окружения.
Хомчак успел побыть на обеих должностях почти год - еще в сентябре 2019 года началась реформа по разделению должностей, она была нужна для "совместимости с НАТО". 27 марта, после подписания Зеленским указа о разделении должностей Хомчак был назначен Главнокомандующим ВСУ.
В 2021 году его уволили с этой должности. В медиа тогда сообщали, что у Хомчака якобы был конфликт с тогдашним министром обороны Андреем Тараном и командующим Воздушных сил Сергеем Дроздовым. Главнокомандующим ВСУ назначили Валерия Залужного, и главой Генштаба заместителя Хомчака - Сергея Корнийчука.
Генерал-лейтенант Сергей Корнийчук пробыл на посту начальника Генштаба ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года. Известно, что во время боев за Киев Корнийчук занимал должность начальника штаба Киевской городской военной администрации.
В июле 2021 года Зеленский назначил на эту должность Сергея Шапталу. Он также был боевым военным, который участвовал в боевых действиях в Дебальцево, а в 2017 году его назначили на должность начальника штаба - первым заместителем командующего войсками Оперативного командования "Юг", а затем и ОК "Запад". Он вместе с Залужным встретили полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.
Шапталу уволили в феврале 2024 года - вместе с Валерием Залужным. На его должность назначили Анатолия Баргилевича.
В 2014 году он был начальником управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба, а затем работал в штабе АТО. В 2016 году стал главой оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск (главой Сухопутных войск в 2019 году стал Александр Сырский), а в 2022 году назначен начальником штаба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
В октябре 2023 года Баргилевича назначили Командующим Сил территориальной обороны ВСУ. В 2024 году Зеленский подписал указ о назначении Баргилевича на должность главы Генштаба - по предложению Главкома Сырского.
В марте 2025 года Баргилевича уволили. 16 марта Зеленский назначил на должность главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Комментируя назначение министр обороны Рустем Умеров отметил, что у Гнатова 27 лет боевого опыта. В Генштабе сообщили, что новый начальник должен "повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, в частности в реорганизации и внедрении корпусной структуры".
Андрей Гнатов начал службу в батальоне морской пехоты в Крыму и во время оккупации полуострова российскими войсками не изменил присяге и переехал на материковую часть Украины.
В 2016 году он стал начальником штаба 36-й бригады морской пехоты и в 2018 возглавил ее. Во время полномасштабного вторжения Гнатов руководил группировкой войск "Приморья" и сыграл ключевую роль в отражении российских атак на юг Украины.
Заметим, что еще в конце января этого года Зеленский сообщил, что командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов перейдет в Генеральный штаб.
А чуть более 2 недель назад глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
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