Генерал-майора Гнатова назначили заместителем главы Генштаба: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Умерова.

По словам Умерова, на новой должности Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

"Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях - от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Восток", - добавил министр.

Что известно о Гнатове

Гнатов получал высшее образование в Харьковском институте танковых войск.

В течение 2016-2018 годов занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты. После этого до 2021-го руководил 36-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

В начале 2022 года возглавил штаб и стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

В июне 2022 года получил воинское звание бригадного генерала, а вместе с ним - шеврон, который лично вручил президент Владимир Зеленский.

В течение того же года заменил генерала Дмитрия Марченко, возглавив оборону Николаева. В ноябре 2022-го стал одним из командующих, которые руководили освобождением Херсонской области.

Весной 2023-го возглавлял оборону города Бахмут, который находился в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" под командованием генерала Александра Сырского.

Впоследствии занял должность командующего войсками оперативного командования "Восток".

24 июня 2024 года Зеленский назначил Гнатова командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Уже 26 февраля стало известно о его увольнении с должности.