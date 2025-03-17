Второй после Сырского. Что делает начальник Генштаба ВСУ и кто из известных военных занимал эту должность

16 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины . Им стал генерал-майор Андрей Гнатов, который заменил на этом посту Анатолия Баргилевича. С 2014 года, то есть с начала войны России против Украины это уже седьмой глава Генерального штаба.

Кто занимал эту должность до Гнатова и чем запомнились главы Генштаба ВСУ - в материале РБК-Украина .

Глава Генштаба – Главнокомандующий ВСУ

До 2020 года должности главы Генерального штаба и Главнокомандующего были совмещены в одну, с большим функционалом. В общем эта должность была введена в 1991 году, после провозглашения независимости Украины. В то время командующий Киевского военного округа СССР, генерал-полковник Виктор Чечеватов отказался принимать присягу на верность народу Украины.

На новообразованный Генеральный штаб возложили обязанности по формированию и реализации государственной политики в сфере обороны и стратегии военной безопасности. Также начальник Генштаба должен был координировать и выполнять задачи в сфере обороны государства, заниматься планированием применения Вооруженных сил и других составляющих сил обороны, организовывать ВСУ, заниматься их техническим и всесторонним обеспечением и контролировать готовность к обороне.

В 2014 году, на момент Майдана и развертывания событий на Востоке Украины и в Крыму начальником Генерального штаба и Главнокомандующим ВСУ был генерал-лейтенант Михаил Куцин, он занимал эту должность с февраля по июль 2014 года. Он участвовал в боевых действиях в зоне антитеррористической операции и 2 июля 2014 года был контужен. После этого он больше не мог выполнять обязанности на должности, поэтому тогдашний президент назначил начальником Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

Виктор Муженко (фото: Facebook)

Генерал армии Украины Виктор Муженко пробыл на посту главы Генштаба-Главнокомандующего ВСУ дольше всех - с июля 2014 до мая 2019 года. В июне 2014 года Юрий Луценко сообщил, что в бою под Снежным Муженко возглавил атаку, а россияне понесли потери. В 2014 году Муженко лишили статуса командующего АТО из-за трагедии в Иловайске. Через год ему присвоили звание генерала армии Украины - на тот момент это было высшее воинское звание в ВСУ.

21 мая 2019 года Муженко уволили с должности начальника Генштаба уже по указу Зеленского. Он же без представления министра обороны назначил главой Генштаба и Главнокомандующим ВСУ Руслана Хомчака. Он был последним, кто занимал сразу обе должности.

Хомчак участвовал в боевых действиях на Донбассе, лично командовал сектором "Б" сил АТО (группировка украинских военных подразделений к западу от Донецка во время АТО - ред.), которая осуществляла операцию по освобождению Иловайска. Тогда ему и военным, которыми он руководил, удалось вырваться из окружения.

Хомчак успел побыть на обеих должностях почти год - еще в сентябре 2019 года началась реформа по разделению должностей, она была нужна для "совместимости с НАТО". 27 марта, после подписания Зеленским указа о разделении должностей Хомчак был назначен Главнокомандующим ВСУ.

В 2021 году его уволили с этой должности. В медиа тогда сообщали, что у Хомчака якобы был конфликт с тогдашним министром обороны Андреем Тараном и командующим Воздушных сил Сергеем Дроздовым. Главнокомандующим ВСУ назначили Валерия Залужного, и главой Генштаба заместителя Хомчака - Сергея Корнийчука.

Глава Генштаба после реформы

Генерал-лейтенант Сергей Корнийчук пробыл на посту начальника Генштаба ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года. Известно, что во время боев за Киев Корнийчук занимал должность начальника штаба Киевской городской военной администрации.

В июле 2021 года Зеленский назначил на эту должность Сергея Шапталу. Он также был боевым военным, который участвовал в боевых действиях в Дебальцево, а в 2017 году его назначили на должность начальника штаба - первым заместителем командующего войсками Оперативного командования "Юг", а затем и ОК "Запад". Он вместе с Залужным встретили полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

Шапталу уволили в феврале 2024 года - вместе с Валерием Залужным. На его должность назначили Анатолия Баргилевича.

Анатолий Баргилевич (фото: Getty Images)

В 2014 году он был начальником управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба, а затем работал в штабе АТО. В 2016 году стал главой оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск (главой Сухопутных войск в 2019 году стал Александр Сырский), а в 2022 году назначен начальником штаба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

В октябре 2023 года Баргилевича назначили Командующим Сил территориальной обороны ВСУ. В 2024 году Зеленский подписал указ о назначении Баргилевича на должность главы Генштаба - по предложению Главкома Сырского.

В марте 2025 года Баргилевича уволили. 16 марта Зеленский назначил на должность главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Комментируя назначение министр обороны Рустем Умеров отметил, что у Гнатова 27 лет боевого опыта. В Генштабе сообщили, что новый начальник должен "повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, в частности в реорганизации и внедрении корпусной структуры".

Андрей Гнатов (фото: сайт Минобороны)

Андрей Гнатов начал службу в батальоне морской пехоты в Крыму и во время оккупации полуострова российскими войсками не изменил присяге и переехал на материковую часть Украины.

В 2016 году он стал начальником штаба 36-й бригады морской пехоты и в 2018 возглавил ее. Во время полномасштабного вторжения Гнатов руководил группировкой войск "Приморья" и сыграл ключевую роль в отражении российских атак на юг Украины.