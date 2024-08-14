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США обеспокоены военным сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем

Вашингтон, Среда 14 августа 2024 09:20
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США обеспокоены военным сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем Фото: представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталья Юрченко

В США обеспокоены сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем. Особенно на фоне того, что РФ хочет закупать оружие для поддержки войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера во время брифинга.

У спикера спросили о российской выставке вооружения в Подмосковье. Представители Северной Кореи посетили выставку, а Иран и Китай приняли в ней участие.

Райдер отказался комментировать выставку, но подчеркнул, что США следят за военным сотрудничеством Москвы, Пхеньяна, Тегерана и Пекина.

"Я не собираюсь комментировать выставку оружия как таковую, но мы снова внимательно следим за этими отношениями и действительно обеспокоены, особенно в отношении России, поскольку оно стремится закупать оружие и боеприпасы у этих стран для поддержки его войны против Украины", - сказал он.

Кто поддерживает Россию

Следует отметить, что Россия после полномасштабного вторжения в Украину стала изгнанником среди демократической части мира. Против российского руководства были введены санкции в Европейском союзе, США, Канаде, Великобритании и других странах-союзниках.

Кроме того, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по делу о депортации украинских детей.

Россию поддерживают немногие страны, в том числе КНДР, Иран и Китай. Последний заявляет о якобы нейтральной позиции по войне РФ против Украины. Тем не менее, Пекин увеличил экономическое сотрудничество с Москвой во время войны в Украине. По данным издания Reuters, Россия и Китай с осени могут перейти на бартерную торговлю.

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