США обеспокоены военным сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
В США обеспокоены сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем. Особенно на фоне того, что РФ хочет закупать оружие для поддержки войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера во время брифинга.
У спикера спросили о российской выставке вооружения в Подмосковье. Представители Северной Кореи посетили выставку, а Иран и Китай приняли в ней участие.
Райдер отказался комментировать выставку, но подчеркнул, что США следят за военным сотрудничеством Москвы, Пхеньяна, Тегерана и Пекина.
"Я не собираюсь комментировать выставку оружия как таковую, но мы снова внимательно следим за этими отношениями и действительно обеспокоены, особенно в отношении России, поскольку оно стремится закупать оружие и боеприпасы у этих стран для поддержки его войны против Украины", - сказал он.
Кто поддерживает Россию
Следует отметить, что Россия после полномасштабного вторжения в Украину стала изгнанником среди демократической части мира. Против российского руководства были введены санкции в Европейском союзе, США, Канаде, Великобритании и других странах-союзниках.
Кроме того, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по делу о депортации украинских детей.
Россию поддерживают немногие страны, в том числе КНДР, Иран и Китай. Последний заявляет о якобы нейтральной позиции по войне РФ против Украины. Тем не менее, Пекин увеличил экономическое сотрудничество с Москвой во время войны в Украине. По данным издания Reuters, Россия и Китай с осени могут перейти на бартерную торговлю.
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