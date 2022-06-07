Росія визнала моряків із затонулої "Москви" учасниками війни, а крейсер - ні

Російське Міністерство оборони включило екіпаж затонулого крейсера "Москва", який знищили ЗСУ, до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Як інформує видання, це випливає з відповіді військової прокуратури Чорноморського флоту на запит Гульназ Уразаєвій - матері пораненого матроса, який перебував на крейсері.

Зазначено, що відповідь прокуратури була оприлюднена в Telegram-каналі "Військовий омбудсмен", а справжність документа мати загиблого підтвердила виданню "Медіазона".

Так, у документі, підписаному начальником відділу нагляду військової прокуратури флоту Вадимом Михайловим, вказано, що Міноборони РФ додало військову частину 84201 до переліку учасників так званої "спеціальної військової операції".

У російському Міноборони це пояснили необхідністю "забезпечення можливості соціальних прав та гарантій, а також отримання екіпажем корабля та членами їхніх сімей виплат".

Крейсер не визнають

Однак, при цьому прокуратура і Міноборони досі не визнають, що крейсер "Москва" брав участь у війні проти України.

Так, у відповідному документі йдеться, що "корабель, на якому проходив службу син Уразаєвої, "не входив до складу сил, що залучаються до участі у "спеціальній військовій операції" та "у момент катастрофи перебував у нейтральних водах".

Родичів змушують мовчати

Як з'ясували в українській розвідці, родини моряків з крейсера "Москва" примушують замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів

"Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати. Щоб покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу колишнього флагмана Чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів", - пише ГУР.

За даними відомства, основна мета групи - унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

В ГУР розповідають, що родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері, а в разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

Так, в Севастополі, під час зустрічі командувача Чорноморського флоту з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

Знищення крейсера "Москва"

Як повідомлялось, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.

Вважається, що це найдорожча військова втрата РФ у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

Повідомлялося, що кількість екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб. Переважна більшість з яких, ймовірно, загинули, при цьому в самій Росії продовжують заперечувати участь корабля у війні, а офіційно екіпаж називає як "безвісті зниклими".