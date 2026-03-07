Второй Ирак или победа? Почему "быстрая война" Трампа в Иране пошла не по плану

Риски затяжной войны

По данным агентства, эксперты отмечают, что операция "Эпическая ярость" рискует превратиться в бессрочный конфликт без четко определенной финальной цели.

В отличие от предыдущих быстрых операций президента США Дональда Трампа, иранская кампания демонстрирует признаки длительного противостояния, угрожающего мировой стабильности.

"Иран - это беспорядочная и потенциально затяжная военная кампания. Трамп рискует мировой экономикой, региональной стабильностью и результатами собственной Республиканской партии на промежуточных выборах", - подчеркнула Лора Блуменфельд из Школы передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса.

Экономическое давление и угроза нефти

Одной из самых острых проблем стала фактическая остановка движения танкеров через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти. Это уже спровоцировало рост цен на топливо, что является критическим фактором для американских избирателей.

Несмотря на заявления Белого дома о "разгроме иранского режима", военные аналитики указывают на отсутствие стратегического планирования.

"С политической, стратегической и дипломатической точки зрения, похоже, что это не было продумано до конца", - оценивая тактику военных, отметил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес.

Последствия для региона

По словам экспертов, ситуация осложняется атаками иранских прокси-групп. В частности, ливанская "Хезболла" активизировала боевые действия против Израиля, расширяя географию войны.

В то же время в самом США растет напряжение из-за возможных терактов.

"Думаю... Как я уже говорил, некоторые люди погибнут", - довольно резко заявил Трамп.