ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Третий атомный: США готовят новый авианосец для отправки в сторону Ирана

11:59 07.03.2026 Сб
2 мин
Сколько самолетов на борту несет ядерный корабль?
aimg Константин Широкун
Третий атомный: США готовят новый авианосец для отправки в сторону Ирана Фото: США готовят новый авианосец для отправки в сторону Ирана (wikimedia.org)

Соединенные Штаты планируют отправить к берегам Ирана третью авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Джордж Буш", который сейчас находится у берегов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Fox News Лукаса Томлинсона.

Читайте также: Гордость флота Ирана: США потопили первый в мире авианосец дронов

"Третья авианосная ударная группа готовится пересечь Атлантический океан, чтобы присоединиться к возможным боевым действиям против Ирана", - заявил Томлинсон.

По его словам, речь идет об атомном авианосце "Джордж Буш", который завершил подготовку вблизи мыса Гаттерас на побережье Северной Каролины и сейчас ожидает приказа отправиться в переход.

По предварительному плану, авианосная группа должна пройти в восточную часть Средиземного моря и развернуться в районе, где ранее находился авианосец "Джеральд Форд". Последний 5 марта прошел Суэцкий канал и теперь находится в Красном море.

Корреспондент Fox News отметил, что десятки истребителей на борту авианосца вместе с ракетными эсминцами его эскорта могут быть задействованы для поражения потенциальных целей в Йемене - в случае появления признаков атак йеменских хуситов на Израиль или международные морские перевозки.

Кроме того, в районе американо-израильской операции против Ирана уже действует еще одна авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Что известно об авианосце "Джордж Буш"

Авианосец "Джордж Буш" - это американский атомный авианосец класса "Нимиц", десятый и последний корабль этого класса.

Корабль назван в честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Был заложен 6 сентября 2003 года, спущен на воду 9 октября 2006 года, и включен в состав флота 10 января 2009 года.

Экипаж корабля составляет 3200 человек, и 2480 человек из авиакрыла. Авианосец может нести до 90 самолетов и вертолетов. Максимальная скорость - до 56 км/ч.

Флот США в операции против Ирана

Напомним, 4 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил о том, что американская подводная лодка уничтожила иранский корабль, находившийся у берегов Шри-Ланки. По словам министра обороны США, это первое уничтожение корабля с помощью торпеды со времен Второй мировой.

Также мы писали, что американская армия уничтожила иранский корабль Shahid Bahman Bagheri. Это первый в мире авианосец беспилотников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Соединенные Штаты Америки
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС