Третий атомный: США готовят новый авианосец для отправки в сторону Ирана

Соединенные Штаты планируют отправить к берегам Ирана третью авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Джордж Буш", который сейчас находится у берегов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Fox News Лукаса Томлинсона.

"Третья авианосная ударная группа готовится пересечь Атлантический океан, чтобы присоединиться к возможным боевым действиям против Ирана", - заявил Томлинсон.

По его словам, речь идет об атомном авианосце "Джордж Буш", который завершил подготовку вблизи мыса Гаттерас на побережье Северной Каролины и сейчас ожидает приказа отправиться в переход.

По предварительному плану, авианосная группа должна пройти в восточную часть Средиземного моря и развернуться в районе, где ранее находился авианосец "Джеральд Форд". Последний 5 марта прошел Суэцкий канал и теперь находится в Красном море.

Корреспондент Fox News отметил, что десятки истребителей на борту авианосца вместе с ракетными эсминцами его эскорта могут быть задействованы для поражения потенциальных целей в Йемене - в случае появления признаков атак йеменских хуситов на Израиль или международные морские перевозки.

Кроме того, в районе американо-израильской операции против Ирана уже действует еще одна авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Что известно об авианосце "Джордж Буш"

Авианосец "Джордж Буш" - это американский атомный авианосец класса "Нимиц", десятый и последний корабль этого класса.

Корабль назван в честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Был заложен 6 сентября 2003 года, спущен на воду 9 октября 2006 года, и включен в состав флота 10 января 2009 года.

Экипаж корабля составляет 3200 человек, и 2480 человек из авиакрыла. Авианосец может нести до 90 самолетов и вертолетов. Максимальная скорость - до 56 км/ч.