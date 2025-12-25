ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Второй энергоблок Южноукраинской АЭС продолжит работу до 2035 года

Украина, Четверг 25 декабря 2025 20:40
UA EN RU
Второй энергоблок Южноукраинской АЭС продолжит работу до 2035 года Фото: Южноукраинская атомная электростанция (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС до конца 2035 года. Решение является критически важным для стабильности энергосистемы Украины и подтверждает соответствие украинской атомной генерации самым высоким стандартам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

25 декабря Госатомрегулирования официально разрешило дальнейшую эксплуатацию энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС еще в течение десяти лет.

Разрешительные документы глава ведомства Олег Кориков передал в.и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Павлу Ковтонюку.

Решение принято по итогам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, которая подтвердила обоснованность и безопасность дальнейшей работы блока.

"Это решение является важным элементом долгосрочной стратегии Энергоатома по сохранению и развитию атомной генерации в Украине", - подчеркнул руководитель компании.

По его словам, украинские атомщики в очередной раз доказали способность работать по самым высоким стандартам безопасности, а результат стал возможным благодаря профессиональной работе коллектива станции и специалистов Энергоатома.

В свою очередь председатель Госатомрегулирования подчеркнул, что Лицензионная комиссия подтвердила способность безопасной эксплуатации энергоблока №2 ОП ПАЭС в течение следующего десятилетия.

"При принятии решения были учтены результаты общественных обсуждений и заседания Коллегии Госатомрегулирования. Это позволяет эксплуатировать блок до 31 декабря 2035 года - до завершения очередной периодической переоценки безопасности", - отметил Олег Кориков.

Генеральный директор Южно-Украинской АЭС Вячеслав Стоянов добавил, что подготовка к лицензированию проходила с учетом предыдущего опыта, что позволило избежать длительной остановки энергоблока и сохранить объемы производства электроэнергии, критически важные в нынешних условиях.

Атомная энергетика Украины

Южноукраинская АЭС является одним из ключевых элементов атомной генерации Украины, а продление ресурса ее энергоблоков напрямую влияет на энергетическую безопасность государства.

В ноябре 2023 года Энергоатом уже продлил срок эксплуатации энергоблока №1 ПАЭС, который в целом будет работать 50 лет.

Тогда впервые процедура была выполнена по международным стандартам без остановки блока на 200-250 суток, как это практиковалось ранее.

Продолжение работы энергоблока №2 свидетельствует о последовательной политике государства и Энергоатома по сохранению мощностей атомной генерации.

Напомним, что 23 декабря украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, возвращение к номинальным значениям станет возможным после восстановительных работ.

В то же время вопрос Запорожской атомной электростанции остается одним из самых сложных пунктов мирных инициатив США в отношении Украины. Стороны ищут компромисс, однако ситуация вокруг станции остается опасной.

ЗАЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года, и с тех пор оккупанты системно нарушают нормы ядерной безопасности.

США предлагают вариант совместного управления ЗАЭС с участием Украины, России и США, однако президент Украины Владимир Зеленский считает его несправедливым.

Несмотря на это, в ноябре украинские энергетики возобновили питание ЗАЭС, которая ранее пережила ряд блэкаутов. Сейчас станция получает электроэнергию только через одну внешнюю линию, что сохраняет высокие риски.

