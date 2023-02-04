Второй день блекаута в Одессе: что известно на данный момент

Главное на данный момент:

блекаут продолжается с вечера 3 февраля

обесточены Приморский, Малиновский, Суворовский районы Одессы и села поблизости

света нет в жилых домах, на объектах критической инфраструктуры и промышленности

трамваи и троллейбусы не вышли на маршруты

энергетики уже устраняют последствия аварии

город получит самые мощные генераторы и газотурбинную электростанцию

Обновлено от 17:00

По состоянию на сейчас света нет у почти 500 тысяч абонентов.

"Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано. Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме", - отметил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Первые генераторы от Минэнерго должны прибыть уже сегодня вечером.

Что произошло

Вечером 3 февраля 2023 года в Одессе и части области пропал свет. Причина - авария на высоковольтной линии. Как сообщили в ДТЭК, произошло ее аварийное отключение.

На место сразу направили энергетиков для обследования линии и ремонтных работ. Параллельно появились сообщения о том, что в Одессе местами пропало централизованное водоснабжение из-за обесточенных насосных станций.

Утром 4 февраля произошла вторая авария на подстанции, за которой последовал пожар и вышел из строя автоматический трансформатор. Энергетики обещают, что электроснабжение возобновится после ремонта, но пока не говорят о возможных сроках.

Масштаб аварии

Как отмечают в "Укрэнерго", масштаб аварии настолько серьезный, что в Одессе и прилегающих районах области есть ограничения по напруге в сетях. На данный момент невозможно доставить электроэнергию абонентам в полном объеме. При этом в большинстве других районах Одесской области нет проблем со светом.

Подстанция несколько раз подвергалась ракетным атакам, трансформатор ремонтировали, после чего запускали по резервной схеме с ограничениями. Но сегодня поврежденное оборудование отказало полностью.

Что с транспортом

Коммунальное предприятие "Одессагорэлектротранс" утром сообщило, что из-за нехватки напруги в сетях трамваи и троллейбусы были вынуждены зайти в депо. Одесситам советуют следить за новостями на странице городского перевозчика в Facebook.

Каковы прогнозы

Из-за масштабов аварии на этот раз аварийные отключения будут более длительными чем обычно.

"Сейчас невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено", - отметили в "Укрэнерго".

По словам начальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Максима Марченко, первым делом пытаются запитать котельные, водопроводные станции, больницы и другую критическую инфраструктуру.

Одессе передают мощные генераторы и газотурбинную электростанцию

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что быстро возобновить электроснабжение Одессы невозможно.

Сегодня на внеочередном заседании правительства он поручил запустить круглосуточный штаб во главе с министром энергетики Германом Галущенко. В штаб также вошли и. о. министра внутренних дел Игорь Клименко, руководство ГСЧС, "Укрэнерго" и Одесской ОВА, а также представители Министерства инфраструктуры и других министерств и ведомств.

В течение суток Одесса должна получить все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, и газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную американскими партнерами.

Кроме того, правительство обратилось за помощью к Турции, которая может поддержать Одессу плавучими электростанциями.

На данный момент главная цель - запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения.

Отдельно Шмыгаль подчеркнул, что в городе круглосуточно должны работать все "пункты несокрушимости".