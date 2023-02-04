Критическую инфраструктуру в Одессе подключили к электроснабжению после аварии

Критическую инфраструктуру Одессы удалось подключить к энергоснабжению после масштабной аварии на одной из высоковольтных подстанций области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на з аявление главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на брифинге в медиацентре Одессы.

"В настоящее время заживлена критическая инфраструктура города - системы водоснабжения и теплообеспечения. В ближайшие дни будем работать с облэнерго и Министерством энергетики, чтобы перезаживлять критическую инфраструктуру на автономные источники", - сказал Кудрицкий.

По его словам, начиная с 10 октября и особенно в последние два месяца все три подстанции, питающие Одессу и область получили повреждения. По нескольку атак произошло на каждую из этих подстанций. В результате сильно снизилась надежность питания региона.

Отмечено, что сейчас "Укрэнерго" фокусируется на восстановлении одной из подстанций Одесской области.