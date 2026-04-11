Вторая попытка Камалы Харрис? Демократка ответила, будет ли участвовать в выборах 2028 года

Камала Харрис посетила встречу Национальной сети действий. Это влиятельная организация по защите гражданских прав и ее основатель, преподобный Эл Шарптон, задал Харрис прямой вопрос о ее президентских амбициях.

"Возможно, возможно. Я думаю об этом, я думаю об этом", - сказала Харрис, реагируя на поддержку толпы.

Она добавила, что примет финальное решение позже. Харрис хочет убедиться, что сможет лучше выполнять работу президента "для американского народа".

Тяжелое наследие и новые лица партии

Reuters напоминает, что Харрис имеет за плечами серьезный опыт: работала сенатором и генеральным прокурором Калифорнии. Однако ее президентские кампании были неудачными. В 2020 году она выбыла еще на этапе праймериз. В 2024 году - проиграла Дональду Трампу.

Теперь Демократическая партия ищет новый путь, а соцопросы показывают усталость людей от Трампа и предыдущих политиков, акцентирует агентство.

Интересно, что на съезде в Нью-Йорке присутствовали и другие потенциальные кандидаты:

Джош Шапиро - популярный губернатор Пенсильвании;

Пит Буттиджедж - бывший министр транспорта;

Дж. Б. Прицкер - губернатор штата Иллинойс.

Все они считаются фаворитами предстоящей внутренней гонки среди демократов. Каждый из них имеет свои сильные стороны и поддержку в ключевых штатах.