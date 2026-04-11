Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Вторая попытка Камалы Харрис? Демократка ответила, будет ли участвовать в выборах 2028 года

02:06 11.04.2026 Сб
2 мин
Харрис объяснила, когда именно примет соответствующее решение и что на него повлияет
aimg Филипп Бойко
Фото: экс-вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)

Бывшая вице-президент США Камала Харрис рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2028 году. Она уже начала обсуждать свои политические планы со сторонниками.

Камала Харрис посетила встречу Национальной сети действий. Это влиятельная организация по защите гражданских прав и ее основатель, преподобный Эл Шарптон, задал Харрис прямой вопрос о ее президентских амбициях.

"Возможно, возможно. Я думаю об этом, я думаю об этом", - сказала Харрис, реагируя на поддержку толпы.

Она добавила, что примет финальное решение позже. Харрис хочет убедиться, что сможет лучше выполнять работу президента "для американского народа".

Тяжелое наследие и новые лица партии

Reuters напоминает, что Харрис имеет за плечами серьезный опыт: работала сенатором и генеральным прокурором Калифорнии. Однако ее президентские кампании были неудачными. В 2020 году она выбыла еще на этапе праймериз. В 2024 году - проиграла Дональду Трампу.

Теперь Демократическая партия ищет новый путь, а соцопросы показывают усталость людей от Трампа и предыдущих политиков, акцентирует агентство.

Интересно, что на съезде в Нью-Йорке присутствовали и другие потенциальные кандидаты:

  • Джош Шапиро - популярный губернатор Пенсильвании;
  • Пит Буттиджедж - бывший министр транспорта;
  • Дж. Б. Прицкер - губернатор штата Иллинойс.

Все они считаются фаворитами предстоящей внутренней гонки среди демократов. Каждый из них имеет свои сильные стороны и поддержку в ключевых штатах.

Какова ситуация с политическим рейтингом Трампа

Накануне выборов в Конгресс США осенью Трамп и республиканцы стремительно теряют политические позиции. По Трампу сильно бьют неудачи в Иране и огромные расходы на войну. Демократы требуют отстранить Трампа от власти.

В то же время на фоне неудач Трампа консерваторы уже подыскали ему замену. Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал абсолютным фаворитом среди республиканцев на пост президента США.

Больше по теме:
Камала ХаррисДональд ТрампСоединенные Штаты Америки