Друг Украины. Новый президент Аргентины принял присягу, на инаугурации был Зеленский

Издание отмечает, что инаугурация Милея, спустя 40 лет со дня возвращения Аргентины к демократии, открывает эру правого экономического либерализма, который резко контрастирует с перонизмом и перераспределительной политикой уходящего президента Альберто Фернандеса и правоцентристской постепенностью предшествующего ему Маурисио Макри.

Под скандирование "Либертад! Либертад!" Милей принес президентскую присягу. Альберто Фернандес надел ему президентский пояс и вручил президентский посох, похлопав его по плечу и сказав несколько коротких слов, пока сторонники Милея скандировали "Президент! Президент!"

После приведения Милея к присяге Виктория Вильярруэль принесла присягу в качестве вице-президента.

"От имени Хавьера Херардо Милея, президента страны, и от своего имени я хочу поблагодарить каждого из вас за присутствие и за то, что вы сопровождаете нас в этот исторический день", - сказала Вильярруэль в кратком обращении к конгрессу после принесения присяги.

После Милей прибыл в конгресс Аргентины в кортеже с усиленной охраной. В сопровождении нового вице-президента Виктории Вильярруэль он поднялся по ступеням Конгресса. Уходящий вице-президент Кристина Фернандес де Кирхер проводила его до лестницы, заметно сдерживая улыбку. Под аплодисменты и одобрительные возгласы своих сторонников Милей и Вильярруэль подписали Книги почета Конгресса.

Под своей подписью Милей написал "Да здравствует свобода, черт побери" - свой главный лозунг на протяжении всей кампании.

Зеленский поздравил Милея

Президент Владимир Зеленский принял участие в инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил нового президента. "Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами. Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной и в дальнейшем будет расширяться", - заявил он.

Инаугурация президента Аргентины

В конце ноября в Аргентине состоялись президентские выборы, на которых победил звезда TikTok и сторонник США Хавьер Милей. Он уже откровенно заявлял, что поддерживает Украину в войне с Россией. Также Милей решил отказаться от вступления Аргентины в БРИКС, членом которого является страна-агрессор.

На инаугурации нового президента Аргентины присутствовал президент Владимир Зеленский.

Более подробно о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.