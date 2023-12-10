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Друг України. Новий президент Аргентини склав присягу, на інавгурації був Зеленський

Фото: президент Аргентини Хав'єр Мілей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лібертаріанський економіст Хав'єр Мілей став президентом Аргентини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Buenos Aires Herald.

Видання зазначає, що інавгурація Мілея, за 40 років від дня повернення Аргентини до демократії, відкриває еру правого економічного лібералізму, який різко контрастує з перонізмом і перерозподільною політикою президента Альберто Фернандеса, який йде, і правоцентристською поступовістю Маурісіо Макрі, який передував йому.

Під скандування "Лібертад! Лібертад!" Мілей склав президентську присягу. Альберто Фернандес надів йому президентський пояс і вручив президентський посох, поплескавши його по плечу і сказавши кілька коротких слів, поки прихильники Мілея скандували "Президент! Президент!"

Після приведення Мілея до присяги Вікторія Вільярруель склала присягу як віцепрезидентка.

"Від імені Хав'єра Херардо Мілея, президента країни, і від свого імені я хочу подякувати кожному з вас за присутність і за те, що ви супроводжуєте нас у цей історичний день", - сказала Вільярруель у короткому зверненні до конгресу після складання присяги.

Після Мілей прибув до конгресу Аргентини в кортежі з посиленою охороною. У супроводі нового віцепрезидента Вікторії Вільярруель він піднявся сходами Конгресу. Віцепрезидентка Крістіна Фернандес де Кірхер, яка йде, проводила його до сходів, помітно стримуючи посмішку. Під оплески і схвальні вигуки своїх прихильників Мілей і Вільярруель підписали Книги пошани Конгресу.

Під своїм підписом Мілей написав "Хай живе свобода, чорт забирай" - своє головне гасло протягом усієї кампанії.

Зеленський привітав Мілея 

Президент Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового президента.

"Це новий початок для Аргентини, і я бажаю президенту Мілею та всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами. Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься", - заявив він. 

 

Інавгурація президента Аргентини

Наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok і прихильник США Хав'єр Мілей. Він уже відверто заявляв, що підтримує Україну у війні з Росією. Також Мілей вирішив відмовитися від вступу Аргентини до БРІКС, членом якого є країна-агресор.

На інавгурації нового президента Аргентини був присутній президент Володимир Зеленський.

Докладніше про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Аргентина