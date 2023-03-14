Для дронов и не только. Правительство хочет создать новые производства вооружений

Кабмин определил одним из приоритетов своего нового плана действий развитие украинского производства вооружений. Его планируют увеличить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Среди ключевых задач в этой (оборонной - ред.) сфере предусмотрено: развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний", - рассказал глава правительства.
По его словам, также планируется сотрудничать с партнерами для совместного производства новых вооружений.
При этом Шмыгаль отметил, что активно привлекать к развитию оборонной сферы хотят и частный сектор.
Напомним, ранее стало известно, что украинские разработчики создали уникальный дрон-камикадзе. Дальность его полета составляет около тысячи километров.
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