Для дронів і не тільки. Уряд хоче створити нові виробництва озброєнь

Кабмін визначив одним з пріоритетів свого нового плану дій розвиток українського виробництва озброєнь. Його планують збільшити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
"Серед ключових завдань у цій (оборонній - ред.) сфері передбачено: розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, у тому числі виробництва українських компаній", - розповів глава уряду.
За його словами, також планується співпрацювати з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь.
При цьому Шмигаль зазначив, що активно залучати до розвитку оборонної галузі хочуть і приватний сектор.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські розробники створили унікальний дрон-камікадзе. Дальність його польоту становить близько тисячі кілометрів.
Детальніше про те, які українські безпілотники задіяні на полі бою, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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