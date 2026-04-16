Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны замерли в океане. Сбой в Starlink выявил уязвимость армии США, - Reuters

23:15 16.04.2026 Чт
2 мин
В прошлом году в Соединенных Штатах произошел показательный инцидент
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в США обнаружили зависимость Пентагона от Starlink ( starlink.com)

Армия США имеет критическую зависимость от спутниковой связи Starlink, что создает значительные риски в случае потенциального военного конфликта с Китаем.

Журналисты напомнили о масштабном инциденте, произошедшем летом прошлого года во время испытаний морских беспилотников.

Из-за глобального сбоя в работе Starlink миллионы людей остались без связи, а два десятка дронов ВМС США в течение часа дрейфовали у побережья Калифорнии из-за потери управления.

В Пентагоне рассматривают морские дроны как ключевой инструмент для противостояния КНР. Однако регулярные технические сбои Starlink приводят к тому, что операторы теряют контроль над техникой в критические моменты.

Монополия SpaceX

Ситуация осложняется фактической монополией SpaceX на космические запуски - это приносит компании миллиардные прибыли, но в то же время делает обороноспособность США слишком зависимой от одной компании.

В качестве примера рисков Reuters привело ситуации в Украине, где военные испытывали трудности из-за отказа SpaceX предоставлять связь над оккупированными территориями или территорией РФ.

Также упоминается вероятный отказ компании обслуживать американских военных на Тайване, чтобы избежать санкций со стороны Китая.

Несмотря на это, эксперт по автономной войне в Институте Гудзона Брайан Кларк считает, что преимущества Starlink пока сильнее рисков. По его словам, дешевизна и доступность сервиса делают его незаменимым.

"Вы принимаете эти уязвимости из-за преимуществ, которые получаете от повсеместности, которую они обеспечивают", - сказал он.

Блокировка Starlink для россиян

Напомним, российские оккупанты начали использовать дроны со Starlink, после чего Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить им доступ.

В результате доступ к Starlink для россиян был заблокирован. После этого подразделения РФ на поле боя столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.

Отметим, попытки оккупантов перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронте.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиSpaceXStarlink