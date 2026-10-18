Дроны поразили дата-центр "ВКонтакте", в Петербурге частичный блекаут

После атаки пользователи массово жалуются на серьезные перебои в работе ВКонтакте и связанных сервисов.

Это самая большая соцсеть России, которой пользуются десятки миллионов людей.

В то же время, часть Санкт-Петербурга и Ленинградской области осталась без электроснабжения.

Судя по кадрам, распространяющимся в сети, удар мог прийтись по подстанции 330 кВ "Восточная", расположенной рядом с дата-центром.