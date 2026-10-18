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Дроны поразили дата-центр "ВКонтакте", в Петербурге частичный блекаут

04:43 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: после атаки дронов на дата-центр "ВКонтакте" в Петербурге часть города осталась без света (коллаж РБК-Украина)

В ночь на 18 октября дроны, предположительно, атаковали дата-центр соцсети "ВКонтакте" в Ленинградской области РФ. Пользователи жалуются на масштабный сбой, а часть Петербурга осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

После атаки пользователи массово жалуются на серьезные перебои в работе ВКонтакте и связанных сервисов.

Это самая большая соцсеть России, которой пользуются десятки миллионов людей.

В то же время, часть Санкт-Петербурга и Ленинградской области осталась без электроснабжения.

Судя по кадрам, распространяющимся в сети, удар мог прийтись по подстанции 330 кВ "Восточная", расположенной рядом с дата-центром.

В ту же ночь дроны массированно атаковали Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под ударом, вероятно, оказался нефтеналивной порт, а в московских аэропортах и Пулкове ввели ограничения.

Дата-центры становятся все более частой целью. В ночь на 14 октября дроны, вероятно, атаковали мегадата-центр "Сбербанка" в Саратовской области. А 11 октября беспилотники вывели из строя дата-центр "Яндекса" во Владимирской области, после чего в России перестали работать десятки сервисов.

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