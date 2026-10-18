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Дрони вразили дата-центр "ВКонтакте", у Петербурзі частковий блекаут

04:43 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: після атаки дронів на дата-центр "ВКонтакте" у Петербурзі частина міста залишилася без світла (колаж РБК-Україна)

У ніч на 18 жовтня дрони, ймовірно, атакували дата-центр соцмережі "ВКонтакте" в Ленінградській області РФ. Користувачі скаржаться на масштабний збій, а частина Петербурга залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Після атаки користувачі масово скаржаться на серйозні перебої в роботі "ВКонтакте" і пов'язаних сервісів.

Це найбільша соцмережа Росії, якою користуються десятки мільйонів людей.

Водночас частина Санкт-Петербурга та Ленінградської області залишилася без електропостачання.

Судячи з кадрів, які поширюють у мережі, удар міг припасти по підстанції 330 кВ "Восточная", розташованій поруч із дата-центром.

Тієї ж ночі дрони масовано атакували Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під ударом, ймовірно, опинився нафтоналивний порт, а в московських аеропортах і Пулкові запровадили обмеження.

Дата-центри стають дедалі частішою ціллю. У ніч на 14 жовтня дрони, ймовірно, атакували мегадата-центр "Сбербанку" в Саратовській області. А 11 жовтня безпілотники вивели з ладу дата-центр "Яндекса" у Владимирській області РФ, після чого в Росії перестали працювати десятки сервісів.

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ВКонтактеСанкт-ПетербургРосійська ФедераціяДрони