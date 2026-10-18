Дрони вразили дата-центр "ВКонтакте", у Петербурзі частковий блекаут

Тієї ж ночі дрони масовано атакували Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під ударом, ймовірно, опинився нафтоналивний порт, а в московських аеропортах і Пулкові запровадили обмеження.

Дата-центри стають дедалі частішою ціллю. У ніч на 14 жовтня дрони, ймовірно, атакували мегадата-центр "Сбербанку" в Саратовській області. А 11 жовтня безпілотники вивели з ладу дата-центр "Яндекса" у Владимирській області РФ, після чого в Росії перестали працювати десятки сервісів.