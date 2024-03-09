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Дроны ночью массово атаковали Таганрог: сообщают о повреждении авиазавода

Фото: дроны ночью массово атаковали Таганрог (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Таганроге сегодня ночью, 9 марта, прозвучала серия взрывов, сообщают о массированной атаке дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

По разным оценкам, налет беспилотников продолжался от одного до полутора часов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал атаку "массовой" и заявил, что она была отражена силами ПВО. 

Очевидцы сообщают, что в результате налета на Таганрог мог пострадать авиационный завод имени Бериева.

Известно, что Таганрогский авиазавод занимается постройкой и ремонтом военных транспортных самолетов различных типов, в том числе Ил-76, А-50, Ил-78 и пр., а также ранее производил стратегические бомбардировщики, среди которых Ту-95, Ту-142 и другие.

Взрыв в Таганроге

В Таганроге Ростовской области РФ регулярно слышны взрывы. Так, 16 декабря 2023 года был слышен взрыв на севере города, после происшествия россияне подняли в небо несколько вертолетов.

Также 28 июля прошлого года в центре Таганрога произошел мощный взрыв вблизи кафе. Из-за взрыва пострадали около 15 человек. РосСМИ сообщали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 км от авиабазы. При этом в Минобороны России обвинили во взрыве Украину. После этого серия взрывов прогремела в Азовском районе Ростовской области. Губернатор заявил о якобы сбитии ракеты.

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