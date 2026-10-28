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Дрони ударили по судну поблизу Болгарії, екіпаж врятовано

17:42 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Дрони ударили по судну поблизу Болгарії, екіпаж врятовано Фото: контейнеровоз у Чорному морі (Getty Images)
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Дрони знову атакували торговельне судно у Чорному морі. Це сталося 28 жовтня поблизу берегів Болгарії. Екіпаж контейнеровоза не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

Дрони били по судну

Болгарська влада повідомила, що всіх 18 членів екіпажу контейнеровоза CONTSHIP JET під ліберійським прапором врятували. Перед цим судно атакували три дрони у Чорному морі.

Спільну рятувальну операцію завершено за участю:

  • аварійно-рятувальних служб Болгарії,
  • Морської адміністрації,
  • ВМС,
  • Повітряних сил,
  • прикордонної поліції.

"Екіпаж у безпеці. Ми дякуємо Болгарії за таке швидке проведення рятувальної операції", - повідомив речник грецької компанії, яка управляє судном.

Раніше РБК-Україна писало, що біля узбережжя Румунії вранці 23 жовтня затонуло торговельне судно, уражене дроном. На борту судна перебували 13 членів екіпажу: 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.

Крім того, вранці 15 жовтня танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино загорівся неподалік від румунського міста Суліна. Судно прямувало з Тунісу до Румунії.

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