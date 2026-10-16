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НАТО срочно созывает заседание из-за атак РФ на суда в Черном море

03:10 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
НАТО срочно созывает заседание из-за атак РФ на суда в Черном море Фото: штаб-квартира НАТО (Getty Imaages)
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Послы стран НАТО соберутся на заседание на следующей неделе из-за инцидента с пожаром судов у побережья Румынии и соседней Болгарии, произошедшей из-за атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

По данным румынских властей, танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино загорелся утром в четверг, 15 октября, примерно в 24 километрах к юго-востоку от города Сулина. Судно следовало из Туниса в Румынию.

Пятерых членов экипажа удалось спасти, еще семеро числятся пропавшими без вести. Для поисково-спасательной операции привлекли два вертолета Black Hawk и два судна с медицинскими работниками. В то же время проведение спасательных работ усложняли сильные волны.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что оба судна, ставшие объектами последних инцидентов, подверглись атакам беспилотников. В то же время, он не стал прямо обвинять Россию и подчеркнул, что румынская сторона должна установить все обстоятельства событий.

Предыдущие атаки

Накануне вечером 14 октября пожар произошел на другом танкере - Yara J под флагом Коморских островов. Судно находилось в территориальных водах Румынии. Экипажу удалось самостоятельно потушить огонь, пострадавших не было.

Оба судна стояли на якоре недалеко от устья канала Сулина, ведущего к Дунаю. Этот маршрут имеет важное значение для украинского экспорта, поскольку после российских ударов по портовой инфраструктуре Украины перевозки через дунайские порты и прилегающие морские маршруты приобрели особый вес.

Румыния и Болгария в последние недели сообщали о новых инцидентах с коммерческими судами в Черном море. Во вторник, 13 октября, беспилотники атаковали два судна у побережья Болгарии. Один из них затонул, а экипажи оказались в опасности.

Болгарские власти заявили, что пока нет достаточных доказательств для окончательного установления происхождения беспилотников, хотя и высказали подозрения в причастности России.

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