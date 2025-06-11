Дроны и баллистика атаковали с шести направлений: как Украина отразила ночной удар

Атака велась с шести направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из временно оккупированного Крыма - из районов Чауда и Гвардейское. Баллистическую ракету "Искандер-М" противник выпустил с территории Курской области России.

Основными направлениями атаки на этот раз стали Харьковщина, Донецкая и Одесская области.

Воздушную атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 49 вражеских беспилотников, из которых 40 - сбиты огневыми средствами, еще 9 - локально потеряны или подавлены средствами РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) - в 2 локациях", - сообщили военные.