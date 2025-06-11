Дроны и баллистика атаковали с шести направлений: как Украина отразила ночной удар

Российские войска в ночь на 11 июня атаковали Украину 85 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Атака велась с шести направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из временно оккупированного Крыма - из районов Чауда и Гвардейское. Баллистическую ракету "Искандер-М" противник выпустил с территории Курской области России.
Основными направлениями атаки на этот раз стали Харьковщина, Донецкая и Одесская области.
Воздушную атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 49 вражеских беспилотников, из которых 40 - сбиты огневыми средствами, еще 9 - локально потеряны или подавлены средствами РЭБ.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) - в 2 локациях", - сообщили военные.
Россия не прекращает терроризировать Украину и сегодня ночью страна подверглась новому воздушному нападению.
Российские захватчики ударили ударным беспилотником по автомобилю и ранили двух людей в Запорожье. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
В результате ударов в Харькове повреждены дома, есть погибшие и десятки раненых среди гражданского населения.
В Одесской области российские террористы повредили дронами дачные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили.
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